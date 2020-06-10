ارتفاع إصابات كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 662 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية إلى 662 حالة بعد تسجيل إصابة جديدة.

وذكرت الوزارة ، في بيان صحفي ، أن الإصابة الجديدة تم تسجيلها في محافظة أريحا والأغوار في الضفة الغربية لسيدة تبلغ 54 عاما.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات تتوزع بواقع 320 إصابة في القدس و272 إصابة في باقي الضفة الغربية، و70 إصابة في قطاع غزة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات النشطة 92 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل ست حالات تعاف في محافظتي القدس والخليل، لترتفع بذلك حصيلة حالات التعافي إلى 565، أي بنسبة 85.3 بالمئة من مجمل الإصابات المسجلة.

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