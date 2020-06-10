الصين تحذف "البنجولين" من قائمة العقاقير التقليدية

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):
حذفت الصين البنجولين" من قائمة العقاقير التقليدية، حيث تكثف الحماية للثدييات الحرشفية المهددة بالإنقراض.
وحسب العدد الصادر من صحيفة "ذا بيبر" الحكومية أمس الثلاثاء، تم حذف "البنجولين" من قائمة الأدوية الصينية" الرسمية هذا العام، إلى جانب مواد أخرى، من بينها أقراص تحتوي على براز الخفافيش.
يعتقد بعض العلماء أن حيوان "البنجولين" هو العائل الوسيط لفيروس كورونا المستجد، الذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان وسط الصين في ديسمبر الماضي.
وحيوان "البنجولين " هو الأكثر تهريبا في العالم ويتم استخدامه على نطاق واسع كمكون في الطب الصيني الشعبي، على الرغم من أن فائدته العلاجية غير مثبتة علميا
وكانت هيئة الغابات في الصين قد منحت يوم الجمعة الماضية لحيوانات البنجولين أعلى مستوى من الحماية نظرا لأنها مهددة بالإنقراض وهي خطوة رحب بها نشطاء حقوق الحيوان.
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