"سوريا الديمقراطية" تعلن انتهاء حملة "ردع الإرهاب" شرق البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- (د ب أ):

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم (قسد)، الأربعاء، انتهاء حملة "ردع الإرهاب" لتعقب ملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي شرق سوريا قرب الحدود العراقية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس دير الزور العسكري ليلوى العبد الله، في مؤتمر صحفي بريف الحسكة الجنوبي الشرقي: "مشطت قواتنا ما يقارب 175 كم طولاً و60 كم عرضاً، شملت أكثر من 150 قرية ومزرعة ، وبتنسيق عسكري بين قواتنا والحكومة العراقية وبمشاركة قوات التحالف، لتأمين المناطق الحدودية والحفاظ على السلم الأهلي وتأمين حياة الناس من هجمات خلايا داعش التي ازداد نشاطها مؤخراً".

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وأضافت العبد الله أن " حملة ردع الإرهاب بدأت بتاريخ 4 يونيو الجاري في ريف الحسكة الجنوبي في منطقة الدشيشة المتاخمة للحدود العراقية والممتدة إلى تخوم منطقة الباغوز تماشياً مع نهر الفرات والخابور في ريف دير الزور، وانتهت مرحلتها الأولى اليوم ".

وأشارت إلى القبض على 110 مرتزقين والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة من بينها مسدسات بكواتم للصوت وضبطت كميات من المواد التي تدخل في صنع المتفجرات وكميات كبيرة من مواد متفجرة محلية الصنع، لافتة إلى عدم وجود خسائر أو إصابات في صفوف قواتهم خلال فترة الحملة.

وكشف مصدر في مجلس دير الزور العسكري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عن أن القوات التي نفذت حملة ردع الإرهاب بدأت بالعودة إلى مقراتها في محافظتي الحسكة ودير الزور ، مع جاهزيتها للعودة إلى المنطقة في حال استدعى الأمر .