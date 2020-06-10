محافظ بورسعيد يبحث تعميم منظومة الإضاءة الذكية بجميع الأحياء

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، وفد الهيئة العربية للتصنيع، لبحث تطبيق منظومة الإضاءة الذكية بكافة أحياء المحافظة، ومدينة بورفؤاد.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن بورسعيد تعتبر النموذج الأول في العديد من المشروعات الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، مؤكدًا أن منظومة التحول الرقمي التى طبقت في بورسعيد لأول مرة على مستوى الجمهورية، ساهمت فى ربط الإدارات والدواوين داخل المحافظة، وسرعة ودقة إنجاز الأعمال.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه بعد نجاح تجربة الإضاءة الذكية في أحد أحياء بورسعيد، سيجرى تطبيقها في كافة أحياء المحافظة.

ويتيح نظام الإضاءة الإلكتروني التحكم عن بعد في نظام الإضاءة والأعمدة بالمحافظة، ويتحكم في الإضاءة بالأوقات المختلفة، ويساهم في منع التلاعب بالكهرباء ومتابعة الاستهلاك فى كافة الأحياء.