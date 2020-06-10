الصحة الروسية: المستشفيات ستستلم هذا الأسبوع دواء أفيفافير لعلاج كورونا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المستشفيات الروسية ستستلم هذا الأسبوع، دواء "أفيفافير" لعلاج المرضى المصابين بـ"كوفيد-19".
وشددت الوزارة، على أن الدواء المذكور، سيقدم مجانا لكل المحتاجينبواسطة وثيقة التأمين الصحي الإلزامي.
ويمثل عقار "أفيفافير" أول دواء روسي مضاد لفيروس كورونا المستجد صادقت على استخدامه وزارة الصحة الروسية.
وينتج عقار "أفيفافير" في إطار مشروعمشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ومجموعة "خيمرار" لتصنيع الأدوية، بناء على أساس "فافيبيرافير"، الذي بدأ استخدامه في اليابان عام 2014 لعلاج حالات صعبة للإنفلونزا.
وأعلنت السلطات الصحية الروسية مؤخرا، أن النتائج الأولية لاختبار دواء "أفيفافير" المحلي على المصابين بفيروس كورونا أظهرت فعاليته بنسبة 90%.
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