مكتب التحقيقات: فتح قضية جنائية ضد بوروشينكو في أوكرانيا

قال فاديم بريماتشوك رئيس الدائرة الثانية لمكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا، إن رئيس البلاد السابق بيترو بوروشينكو، أصبح في عداد المشتبه بهم في قضية جنائية.
وأضاف: "قام المحققون في مقر المكتب المركزي
وذكر مصدر في مكتب التحقيقات، أنه يشتبه في قيام بوروشينكو بإرغام رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية حينذاك، بتعيين سيرغي سيموتشكو نائبا له.
وينظر المحققون في الوقت الراهن، في كيفية التعامل مع بوروشينكو، التوقيف في السجن أو الإقامة الجبرية أو تعهد بعدم المغادرة.
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