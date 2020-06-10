تراجع حاد في السياحة الداخلية الألمانية بسبب كورونا

أصابت القيود المفروضة على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا السياحة الداخلية في ألمانيا بشلل تام تقريبا في أبريل الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم

الأربعاء أن عدد ليالي المبيت السياحية تراجع في أبريل الماضي بنسبة 89.3% إلى 4.3 مليون ليلة مقارنة بالشهر نفسه عام 2019.

وبحسب البيانات، فإن هذا أقوى تراجع على أساس سنوي يتم تسجيله منذ بدء الإحصاء عام 1992.

يُذكر أنه تم فرض قيود مشددة على الرحلات السياحية والتجارية في ألمانيا منذ منتصف مارس الماضي بسبب الجائحة، وطُبقت هذه القيود على الفنادق ونزل الإقامة في أبريل الماضي.