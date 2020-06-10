8404 إصابات جديدة بكورونا فى روسيا والإجمالي 493 ألفاً

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عن تسجيل 8404 إصابات جديدة بالفيروس خلال الــ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 493 ألفا و657 إصابة.



وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الأربعاء،

أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 إقليما روسيًا، مشيرا إلى تسجيل 1195 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و735 إصابة في ضواحيها، بجانب تسجيل 313 إصابة في مدينة سان بطرسبورج في شمال بروسيا.

وأضاف البيان أن 10386 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 252 ألفا و783 شخصا.

أوضح البيان أنه تم تسجيل 216 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 6358 شخصا.