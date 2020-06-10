روسيا تدرس تشديد قواعد دخول السفن الحربية الأجنبية إلى مياهها الإقليمية

قالت الحكومة الروسية، في مذكرة توضيحية لمشروع قرار، إن روسيا قد تقوم بتشديد قواعد دخول السفن الحربية الأجنبية إلى مياهها الإقليمية، وإلزامها بتقديم طلبات مسبقة.



وجاء في الوثيقة: "يُقترح إدخال تعديلات في القواعد، تفترض قيام الدول الأجنبية بإثبات ضرورة منح السماح للسفينة

الحربية التي تحمل علمها، بدخول المياه الإقليمية الروسية، وأن يتم إرسال الطلب الخاص بذلك عبر القنوات الدبلوماسية في موعد لا يتجاوز 30 يوما قبل التاريخ المتوقع لوصول السفينة، وبالنسبة للسفن ذات محطات الطاقة النووية في موعد لا يتجاوز 90 يوما".

في السابق، كانت تطبق قواعد مماثلة، فقط على السفن التي تنوي زيارة القواعد البحرية، وكذلك المانئ التي ترسو فيها سفن حربية روسية.

ستنطبق القواعد الجديدة، ليس فقط على السفن الحربية، بل وعلى "سفن الدول الأخرى التي تعمل لأغراض غير تجارية في المياه الإقليمية ومياه البحار الداخلية".