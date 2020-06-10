740 إصابة جديدة فى الفلبين و10 وفيات بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأربعاء، 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و740 إصابة أخرى وهو أكبر عدد للإصاباتاليومية خلال أسبوع.
وقالت الوزارة في بيان: إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى1027 حالة وبلغت الإصابات 23732 حالة، وسيجتمع الفريق المعني بمكافحة كورونا في البلاد غدا الخميس لتقرير ما إذا كان سيخفف إجراءات العزل العام في العاصمة.
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