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ترامب ينوي فرض عقوبات جديدة على إيران وفنزويلا

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:14 مساءً - مشاركة

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وبحسب مصدر “بلومبيرغ” فإنه سيتم تطبيق هذه العقوبات من خلال وزارة الخزانة الأميركية لتجنب حدوث مواجهة عسكرية مع إيران أو فنزويلا.

وقال المصدر إن الولايات المتحدة تدرس أيضاً فرض عقوبات على شركة تابعة لرجل الأعمال الكولومبي أليكس ساب موران المقرب من الرئيس نيكولاس مادورو.

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وأشارت “بلومبرغ” إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحاول وقف الدعم الإيراني للرئيس الفنزويلي مادورو.

ويمثل فرض عقوبات على ناقلات النفط تصعيداً لجهود الولايات المتحدة لوقف حركة التجارة والأموال بين طهران وكاراكاس مع تنامي العلاقات بينهما.

يُذكر أن فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم تعاني من نقص شديد في البنزين، بعد سنوات من سوء الإدارة والعقوبات الأميركية على قطاع النفط الفنزويلي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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