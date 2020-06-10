بالفيديو.. مقطع متداول للملك سلمان بن عبد العزيز يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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وأبدى المغردون حبهم الشديد للعاهل السعودي وتمنوا العمر الطويل له وسنين طويلة من حكم المملكة العربية السعودية.
وظهر الملك سلمان خلال مقطع الفيديو وهو يبتسم بطريقة عفوية ويقلب ورقات على المكتب أمامه.
وكان مجلس الوزراء، عقد يوم الثلاثاء، اجتماعه عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث اعتمد 15 قرارا خلال الجلسة.
وتناول المجلس مراحل العودة إلى الأوضاع الطبيعية بشكل تدريجي في جميع مناطق المملكة القائمة على التباعد الاجتماعي.
وأيضا تناول المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستويين الإقليمي والدولي، مجددا ترحيب بلاده بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية.
كما أعرب المجلس، عن رفض المملكة لما صدر من خطط وإجراءات “إسرائيل” لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.