كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تعلق على تصريحات "آبي" بشأن هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات في الصين، اليوم الأربعاء، إنها أعربت عن مخاوفها الشديدة لليابان بعد أن قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن طوكيو تريد أن تأخذ زمام المبادرة بين مجموعة الدول السبع لإصدار بيان حول الوضع في إقليم هونج كونج.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج، للصحفيين خلال مؤتمر صحفى يومى، بأن هونج كونج شأن داخلى للصين وليس للدول الأجنبية الحق فى التدخل، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد قررت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، شطب عقاقير مستخرجة من فضلات الخفافيش ومن آكل النمل الحرشفي من لائحتها الرسمية للأدوية التقليدية، وفقما أوردت وسائل إعلام محلية.

وبحسب الوسائل الإعلام المحلية، ارتبط اسم الخفاش وآكل النمل الحرشفي بنقل عدوى فيروس كورونا المستجد في الصين، بات الحيوانان تحت أنظار بكين الساعية للمحافظة على حيواناتها من جهة، وعلى تعافيها من الوباء من جهة أخرى.

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ووفقًا لصحيفة "هيلث تايمز"، أكدت السلطات الصينية، أن آكل النمل الحرشفي بقي خارج لائحة الأدوية الصينية الرسمية لهذا العام، إلى جانب مواد أخرى من بينها أدوية مصنوعة من براز الخفافيش.

وكان بعض العلماء، يعنقدون أن آكل النمل الحرشفي، وهو أكثر الثدييات التي تتم التجارة بها في العالم، هو المضيف المحتمل لفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في سوق في مدينة ووهان الصينية العام الماضي.

وذكرت الصحيفة الصينية، أن الحراشفه تباع بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، إذ يتم استخدامها بشكل شائع في الطب الصيني التقليدي، رغم أن العلماء يقولون إن ليس لديها قيمة علاجية.

ويوم الجمعة الماضي، منحت هيئة الغابات الصينية، آكل النمل الحرشفي أعلى مستوى من الحماية في البلاد، بسبب وضعه المهدد.

وكانت السلطات الصينية، حظرت في الأشهر الأخيرة بيع هذه الحيوانات البرية لأهداف غذائية، مشيرة إلى خطر انتشار الأمراض إلى البشر، إلا أن التجارة بها لا تزال قانونية لأغراض أخرى بما فيها البحوث والطب التقليدي.