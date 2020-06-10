كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مسؤول: ألمانيا ستنهي مراقبة الحدود مع فرنسا والنمسا والدنمارك 15 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، اليوم الأربعاء، بأن ألمانيا سترفع الرقابة على الحدود مع سويسرا وفرنسا والنمسا والدنمارك يوم 15 يونيو.

وأضاف وزير الداخلية، أن الحكومة ستُعيد النظر في حالة تدهور وضع فيروس كورونا المستجد، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "سيهوفر"، أيضًا، إن القواعد الحالية للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في القدوم إلى ألمانيا سيتم تمديدها حتى نهاية يونيو.

وفي سياق منفصل، قالت السلطات الألمانية، يوم الإثنين، إن نبقاء القوات الأمريكية في البلاد يخدم حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، وبالتالي أمن الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقالت الحكومة الألمانية: إنها لم تتلق تأكيداً رسمياً من واشنطن بشأن صدور أي قرار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من ألمانيا.

وصرحت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور: "لا أريد التكهن بشيء ليس لدي تأكيد بخصوصه، والحقيقة هي أن وجود القوات الأمريكية في ألمانيا يخدم الأمن الكامل لحلف شمال الأطلسي، وبالتالي الأمن الأمريكي أيضا".

وكان مسؤول أمريكي كبير، قد قال الجمعة الماضية، إن ترامب أمر الجيش بسحب 9500 جندي من ألمانيا، مما يخفض عدد القوات الأمريكية بألمانيا إلى 25 ألف جندي.

وتعد هذه الخطوة هي أحدث تطور في العلاقات بين برلين وواشنطن، والتي سادها التوتر في أحيان كثيرة في الفترة الماضية.