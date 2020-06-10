كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر حل لغز اغتيال رئيس الوزراء السويدي الأسبق أولوف بالمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان مصمم الجرافيك في شركة تأمين هو الشخص الذي قتل رئيس الوزراء السويدي الأسبق، أولوف بالمه في العام 1986، حسبما كشف مدع عام، اليوم الأربعاء، معلنًا، أن القضية التي طاردت السويد لعقود قد أغلقت الآن.

المدعي العام كريستر بيترسون، الذي قاد تحقيقًا في القضية منذ عام 2017، قال، إن القاتل كان ستيج إنجستروم، المشتبه به المعروف منذ زمن طويل للسويديين بـ "رجل سكانديا" بعد الشركة التي كان يعمل بها، وله مكاتب بالقرب من مكان إطلاق النار، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "بيترسون": "بسبب وفاة الشخص، لا يمكنني توجيه اتهامات إليه وقررت إغلاق التحقيق".

وأكد "بيترسون"، أن العديد من روايات الشهود حول القاتل المحتمل تتماشى مع مظهر إنجستروم ، في حين ناقض الشهود أيضًا رواية إنجستروم عن تحركاته في مكان الحادث.

بالمه، الذي قاد الاشتراكيين الديمقراطيين في السويد لعقود وخدم فترتين كرئيس للوزراء ، كان أحد مهندسي نموذج الدول الاسكندنافية لدولة الرفاهية القوية ، وناقد شرس في حقبة الحرب الباردة لكل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

قتل بالرصاص في وسط ستوكهولم عام 1986 بعد زيارة للسينما مع زوجته وابنه.

ومن غير المرجح أن تؤدي تسمية القاتل، اليوم الأربعاء، على أنه مسلح وحيد ليس له ملف سياسي عام إلى وضع حد لنظريات المؤامرة التي أحاطت بالاغتيال.

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لعقود، ألقى السويديون باللوم على مجموعة من القوات، من وكالة المخابرات المركزية والانفصاليين الأكراد إلى أجهزة الأمن في جنوب إفريقيا.

ولم يعلن المدعي العام عن أي اختراقات تحقيق رئيسية ساعدت في حل الجريمة، وقال، إن الأدلة الفنية ليست جديدة.

لطالما كان إنجستروم مشتبهًا به، ومن المعروف أنه كان حاضرًا في مسرح الجريمة. وقد استجوبته الشرطة مرارًا، ولكن تم فصله بسرعة نسبيًا من التحقيق.

ورفض أفراد عائلة إنجستروم مرارًا الاتهامات بأنه القاتل. ونقلت صحيفة "ديلي إكسبرسن" عن زوجته السابقة قولها في مقابلة في فبراير من هذا العام، إنه كان خجولاً للغاية فيما يتعلق بتنفيذ جريمة القتل.

ونقلت الصحيفة عن صديقة الطفولة أولي مادبرينك قولها، إن إنجستروم كان الشخص الأكثر طبيعية في العالم. لا أصدق أي شيء آخر".

لم تتمكن "رويترز" من الوصول على الفور إلى أفراد عائلة إنجستروم.

في حين أدين مجرم صغير بقتل "بالمه" قبل عقود، تم إلغاء هذا الحكم في وقت لاحق. وقد ترك الفشل اللاحق للشرطة في تحديد الجاني ندبة على نفسية بلد ما زال يفتخر بمدى سلامة السير في شوارعه.

كان "بالمه" رئيسًا للوزراء بين عامي 1969 و 1976 وبين 1982 و 1986. البعض يشيد به كمهندس للسويد الحديثة، في حين شجب المحافظون وجهات نظره المناهضة للاستعمار وانتقاد الولايات المتحدة.