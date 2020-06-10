كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 مساءً - انت الان تقراء خبر دور قيادي لافت للنظر لشقيقة زعيم كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بدور قيادي في حملة ضغط جديدة أكثر تشددًا ضد كوريا الجنوبية، مما يسلط الضوء على ما يقول المحللون، إنه دور سياسي جوهري يتجاوز كونه مساعد أخيها.

وقالت راشيل مينيونج لي، محللة استخباراتية سابقة مفتوحة المصدر لكوريا الشمالية في الحكومة الأمريكية: "قبل ذلك، تم تصوير كيم يو جونج في وسائل الإعلام الحكومية على أنها أخت كيم جونج أون، مسؤول مراسم، أو أحد المسؤولين المرافقين له. الآن، يعرف الكوريون الشماليون بالتأكيد أن هناك ما هو أكثر من ذلك."، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت "لي"، أن تصريحات "كيم" لها أسلوب فريد من نوعه، مما يعرض ذكائها ويؤكد موقفها القوي.

وأوضحت "لي": "بالإضافة إلى الكلمات القاسية والسخرية، يمكن أن يكونوا أذكياء بشكل لاذع في التصريحات الأخرى. يبدو أن لديها مهلة أكبر في صياغة بياناتها، وهو أمر ليس مفاجئًا بالطبع".

وقال مايكل مادن، خبير القيادة في كوريا الشمالية في مركز ستيمسون، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة: "صور هذا التفسير النادر لعملية صنع السياسة كيم يو جونج على أنها شخص جوهري للغاية".

وأضاف "مادن"، أن هذا التصوير الجديد لكيم في وسائل الإعلام الحكومية قد يكون حافزًا خفيفًا على المحللين الدوليين الذين شككوا في قدرتها على ممارسة نفوذها في المجتمع الذي يسيطر عليه الرجال في الشمال.

وأردف: "من الواضح أن لديهم آمالاً وتوقعات كبيرة بالنسبة لها. ليس بالضرورة القائد التالي، ولكن شيئًا من صانع الملك مع ذلك."

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يعتقد أنها في أوائل الثلاثينيات من عمرها، كيم يو جونج، هي القريب الوحيد لزعيم كوريا الشمالية ليلعب دورًا عامًا في السياسة.

خلال موجة الدبلوماسية الدولية 2018-2019 ، لفتت كيم يو جونج، الاهتمام العالمي من خلال قيادة وفد إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في كوريا الجنوبية.

في وقت لاحق، شوهدت في كثير من الأحيان تتأرجح للتأكد من أن كل شيء سار على ما يرام لأخيها الأكبر.

لكن هذا العام، قامت "كيم" بدور أكثر في السياسة العامة، وعززت مكانتها كلاعب سياسي مؤثر في حد ذاتها.

عملت "كيم" وراء الكواليس في وكالات الدعاية في كوريا الشمالية، وهو دور أدى بالولايات المتحدة إلى إضافتها إلى قائمة كبار المسؤولين الخاضعين للعقوبات في عام 2017 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والرقابة.

في مارس، نقلت وسائل الإعلام الحكومية أول بيان على الإطلاق لـ"كيم"، انتقدت فيه السلطات الكورية الجنوبية. وأعقب ذلك عدة أمور أخرى، بما في ذلك رد على تعليقات "ترامب"، وفي الأسبوع الماضي، تحذير من أن كوريا الشمالية ستقطع الاتصالات مع كوريا الجنوبية.

عندما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء، أنه سيتم قطع الخطوط الساخنة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، قالوا، إن كيم يو جونج والمتشدد منذ فترة طويلة، كيم يونج تشول، دافعوا عن القرار في اجتماع.