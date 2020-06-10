ماحي بينبين ينال جائزة البحر الأبيض المتوسط لسنة 2020

نال الكاتب المغربي، ماحي بينبين، جائزة البحر الأبيض المتوسط لسنة 2020، عن روايته الأخيرة “Rue du pardon”.

وأجل وضع كورونا حفل تسليم الحوائز، الذي كان مبرمجا قبل الجائحة، بداية الأسبوع الحالي، إلى يوم 3 أكتوبر المقبل، إذ سيتلم ماحي بينبين جائزته خلال احتفال في بربينيان في فرنسا.

وتفوق ماحي بينبين في الدورة 35 من الجائزة، التي أعلن المركز المتوسطي للأدب نتائجها، أول أمس الاثنين، على كل من سيلفان كوير بروايته “فانكر أ روم”، وياسمين خلاط عن روايتها “مصر 51” “.

وتحكي رواية ماحي بينبين قصة حياة الطفلة غير المحبوبة في حي فقير في مراكش، والتي ستكتشف دروب الحرية عبر رقص وغناء “الشيخات”، هؤلاء النسوة، اللائي يشكلن في أحيان كثيرة ضحايا الأحكام المسبقة، بسبب ميولاتهن المتحررة.