استنفار في القصر الكبير.. العثور على قنبلة حربية من مخلفات الاستعمار في حي السلام

عاشت مدينة القصر الكبير، اليوم الثلاثاء، حالة من الاستنفار، بعد عثور مواطنين على قنبلة حربية قديمة في أرض خلاء بالقرب من حي السلام “الزكاكرة”.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن القنبلة المكسوة بالصدأ، قد خلفت حالة من الخوف لدى سكان المنطقة، إذ يرجح أنها تعود إلى الفترة الاستعمارية في المغرب.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن خبراء من القوات المسلحة الملكية، حملوا القنبلة المذكورة إلى أرض خلاء، في دوار أولاد يشو جماعة قصر بجير، وتفكيكيها بشكل آمن.