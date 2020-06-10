أسلم قبل مدة قصيرة.. المصارع ويليام أوت يرد على منتقدي “الصليب” الموشوم

رد المصارع النمساوي، محترف رياضة الفنون القتالية “MMA”، ويليام أوت، على الأصوات، التي انتقدته، بسبب ظهوره من دون قميص بوشم الصليب، على الرغم من إعلانه الإسلام، أخيرا.

وشارك أوت، الذي اختار اسم خالد له، بعد اعتناقه الإسلام، أمس الثلاثاء، منشورا على قصته في أنستغرام، يرد فيه على التعاليق التي انتقدته، وقال: “لا تتحدثوا عن وشومي، بل تحدثوا عن إيماني”.

وكان خالد أوت، قد نشر صورة بسروال رياضي قصير، عاري الصدر، والصليب موشوما عليه بشكل بارز، علما أنه وشمه قبل اعتناقه الإسلام.

وكان المصارع النمساوي، محترف رياضة الفنون القتالية (MMA)، قد أعلن إسلامه، في أبريل الماضي، بنشره فيديو يردد فيه الشهادتين، كاشفا أنه عرف الكثير عن الدين الإسلامي لسنوات عديدة، لكن في فترة الحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا، وجد فرصة أكبر لاكتشاف المزيد عنه، والأخلاق التي جاءت بها رسالته.