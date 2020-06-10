منهم سجينان.. إصابة 7 أشخاص بفيروس كورونا في ليلة واحدة في طنجة

سجلت مدينة طنجة مساء أمس الثلاثاء، إصابة 7 أشخاص بفيروس كورونا المستجد.

وحسب مصدر مطلع، فإن جهاز الوقاية المدنية نقل شخصين، من شارع محمد الخامس، ويتعلق الأمر بشاب، ومسنة في الستينات من عمرها، وستيني من حي الوردة في منطقة بني مكادة، وشخص آخر من بئر الشفاء.

وأفاد المصدر نفسه أنه تم نقل شخصين من سجن طنجة، تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا، بعد إجراء تحاليل مخبرية.

يذكر أن مدينة طنجة، سجلت إصابة 21 شخصا بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ ارتفع إجمالي الحالات المسجلة فيها إلى 922 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، حسب ما أعلنته مديرية الصحة في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.