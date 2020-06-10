التوزيع الجغرافي للإصابات الـ18 الجديدة بكورونا في المغرب.. 10 جهات من دون حالات جديدة

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي همت جهتين من المملكة، فيما لم تسجل 10 جهات الباقية أي حالات جديدة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة الـ18، على جهتي الدارالبيضاء- سطات، التي اكتشفت فيها 11 حالة إضافية، منذ مساء أمس الثلاثاء، ليرتفع إجمالي المصابين فيها إلى 2867 حالة، و7 حالات إضافية في جهة الرباط – سلا – القنيطرة، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 785 حالة.

وبذلك يكون عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب قد ارتفع إلى 8408 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 749.

واستقر عدد الوفيات في 210 حالة، بعد عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، خلال الـ16 ساعة الماضية.

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وقالت وزارة الصحة إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 7496 حالة، بعد تسجيل 3 حالات شفاء جديدة.

وأجرت المختبرات الوطنية خلال 16 ساعة الأخيرة ما مجموعه 12669 تحليلا، كشف عن استبعادا 12651 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.