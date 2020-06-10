رئيس مجلس كفر ياسيف يؤكد: لا إصابات كورونا في البلدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجريت في بلدة كفر ياسيف، مطلع الأسبوع الجاري وعلى مدار يومين متتالين، فحوصات كورونا من قبل صناديق المرضى المختلفة.

وجاءت هذه الفحوصات في أعقاب جنازة الفنان أيمن صفية، بعدما جرى تشخيص إصابة النائب عن القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، بفيروس كورونا المستجد الذي كان ضمن المشاركين في الجنازة.

وأكد رئيس مجلس محلي كفر ياسيف، شادي شويري، في حديثه لـ"عرب 48" اليوم، الأربعاء، أنه "تلقينا نتائج فحوصات كورونا، وتبين أن كافة الفحوصات سالبة ما يعني عدم وجود أي حالة كورونا في البلدة".

وأشار إلى أنه "خلال يومي الأحد والاثنين، أجري أكثر من 220 فحصا للكورونا، بينهم أفراد عائلة الفنان أيمن صفية، وقد تلقينا صباحا نتائج الفحوصات وجميعها سالبة".

وختم شويري بالقول إن "فيروس كورونا لا زال بيننا، وعلى هذا الأساس نناشد المواطنين باتباع سُبل الوقاية واتباع تعليمات وزارة الصحة، حفاظا على سلامتنا وسلامة من حولنا".