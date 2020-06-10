الصحة الفلسطينية: إصابة كورونا جديدة بأريحا و6 حالات شفاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت مناطق الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أريحا والأغوار، و6 حالات شفاء في محافظتي القدس والخليل، وفقًا لما صرّحت به وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة.

وأضافت الكيلة في بيان صحافي صدر عنها أن "الإصابة الجديدة هي لسيدة 54 عامًا، وقد انتقلت إليها العدوى من قريبتها التي تسكن بئر السبع وزارتها في أريحا".

وأشارت الكيلة إلى أن "حالات التعافي الجديدة، سجلت 5 منها في بيت أولا بمحافظة الخليل، وحالة واحدة من كفر عقب، لترتفع بذلك حصيلة حالات التعافي إلى 565، أي بنسبة 85.3% من مجمل الإصابات المسجلة".

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وبينت أن حصيلة الإصابات المسجلة حتى صباح اليوم ارتفعت إلى 662 إصابة، بينها 320 إصابة في محافظة القدس، و272 إصابة في باقي المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية.

ولفتت إلى أن حصيلة الإصابات النشطة تبلغ 92 حالة، بينها 23 في مدينة القدس، و19 في محافظة الخليل، و16 في قلقيلية، 4 في جنين، وحالتان في أريحا، 28 في قطاع غزة.

وأدخل خلال الـ24 ساعة الماضية 270 مواطنًا ومواطنة في الحجر الصحي المنزلي، فيما يبلغ عدد المتواجدين الفعليين في الحجر المنزلي 2782 فلسطينيًا.