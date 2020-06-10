جون رود: إيران راعية الإرهاب في العالم

الأربعاء 10 يونيو 2020

أكد جون رود الوكيل السابق بوزارة الدفاع الأمريكية أن النظام الإيراني يشكل حاليا أكبر تهديد للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.



جاء ذلك في كلمة له في مؤتمر عبر تقنية الفيديو، نظمه المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، تناول التهديدات المتزايدة من جانب نظام طهران.

وتقوم الإيديولوجية التي روج لها المرشد الأول الخميني الذي وصل للسلطة بعد عام 1979، على تصدير الفوضى في جميع أنحاء المنطقة وما زال المرشد الحالي علي خامنئي ملتزمًا بهذه الرؤية، يقول جون رود.

ووسعت إيران نفوذها، تماشيا مع هذه الرؤية على مدى العقد الماضي، عبر قوس يمتد من اليمن لمضيق هرمز والخليج، مارا عبر أراضي العراق وسوريا ولبنان وصولا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وشارك عدد من السياسيين الأمريكيين في مؤتمر المعارضة الإيرانية عبر الإنترنت، أبرزهم روبرت جوزيف وكيل وزارة الخارجية لشؤون تحديد الأسلحة والأمن الدولي السابق، وجوزيف ديتراني المدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الانتشار والمستشار الخاص لمدير الاستخبارات الوطنية، وأولي هاينونين، زميل متميز في مركز ستيمسون، ونائب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس قسم الضمانات التابع لها.

وقال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية السابق إن "إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، ودعم نظامها المليشيات في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

ولفت إلى أن "هذا المزيج من الرغبة في تقويض الحكومات بالمنطقة ونشر أفكار فوضوية وتوفير واستخدام القدرات التقليدية الفتاكة والقوات المقاتلة بالوكالة يشكل تهديدا مستمرا".

وشدد المسؤول الأمريكي السابق على أن النظام الإيراني انخرط بشكل متزايد في النزاعات الإقليمية لاسيما في سوريا والعراق واليمن منذ بداية الربيع العربي