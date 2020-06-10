"صحة" الكويت تنفي تبني سياسة مناعة القطيع

الأربعاء 10 يونيو 2020

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إن المنظومة الصحية في الكويت لم تتبنى سياسة مناعة القطيع، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ اليوم الأول لظهور الجائحة في الكويت كانت تدعو إلى عدم المخالطة والإصابة، والتشدد في الإجراءات الاحترازية، بهدف منع الإصابات.وفق الجريدة الكويتية.



وتابع السند، أن الإجراءات التى دعت إليها الوزارة من إغلاق للمساجد والمجمعات التجارية ووسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة والصالونات والعيادات الخاصة والأندية الرياضية والمسارح وإعطاء إجازة للعاملين في القطاع الحكومي وعزل بعض المناطق وتنظيم التسوق في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية بمواعيد مسبقة، واستحداث العديد من مراكز الحجر الصحي المؤسسي وتطبيق العزل المنزلي للحالات الإيجابية وتعديل القانون 8/1969 كلها كانت خطوات استباقية وإجراءات تناقض فكرة تطبيق مناعة القطيع.

وقال إن الأرقام تشير إلى ارتفاع الإصابات بين المواطنين، خلال الآونة الأخيرة، وتحديدا عقب عيد الفطر، والانتقال من الحظر الكلي إلى الجزئي، مشيرا إلى أن الحالات جميعها مخالطة.

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وأكد أنه لوحظ زيادة الحالات بين المواطنين بسبب التجمعات بين الأصدقاء، حيث لوحظ أن هناك مجاميع تستقل سيارة واحدة، وهي إجراءات تعزز من فرص انتقال الفيروس، لافتا إلى أن مثل هذه الممارسات والتجمعات تضاعف من فرص الإصابة بالعدوى.

ولفت السند إلى تسجيل 5 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ناتجة عن مضاعفات الإصابة بمرض «كوفيد- 19»، ترفع إجمالي الوفيات إلى 269 حالة وفاة، إلى جانب تسجيل 662 إصابة جديدة بالمرض، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى‫ 32 ألفا و510 حالات.

وأوضح أن نسبة المتعافين من مرض «كوفيد- 19» بلغت 65% من أعداد المصابين، مشيرا إلى مواصلة ارتفاع حالات الشفاء من الفيروس، حيث بلغت أعداد المتشافين 21 ألفا و242 حالة، وذلك عقب الإعلان عن شفاء 1037 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين بلغ عدد الإصابات النشطة والتي ما تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10999 حالة.

وأضاف أن من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 340 حالة لمواطنين كويتيين، و122 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و46 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و36 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.