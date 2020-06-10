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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو إيران إلى الالتزام بتعهداتها تجاه وكالة الطاقة الذرية والان مع التفاصيل
الأربعاء 10 يونيو 2020
دعت الأمم المتحدة إيران للالتزام بتعهداتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى مواقع عملهم.
جاء ذلك اليوم على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي الافتراضي اليومي, رداً على سؤال أحد الصحفيين حول التقارير التي تفيد بمنع إيران، لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى مواقع عملهم.
وأوضح دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيفي بالتزاماته المتعلقة بتقديم التقارير حول هذا الموضوع لمجلس الأمن الدولي
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