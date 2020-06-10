شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الصهاينة يقتحمون «الأقصى» بحراسات مشددة من قوات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن العشرات من عصابات المستوطنين اليهود تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات قبل مغادرتهم من باب السلسلة.
كانت هذه تفاصيل خبر عشرات الصهاينة يقتحمون «الأقصى» بحراسات مشددة من قوات الاحتلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.