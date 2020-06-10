شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الصهاينة يقتحمون «الأقصى» بحراسات مشددة من قوات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن العشرات من عصابات المستوطنين اليهود تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات قبل مغادرتهم من باب السلسلة.