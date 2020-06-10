شكرا لقرائتكم خبر عن 1126 حالة تعافي جديدة من كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض وستنقل إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد - 19 ) تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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