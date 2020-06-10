شكرا لقرائتكم خبر عن 1126 حالة تعافي جديدة من كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الكويت اليوم 1126 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع عدد المتعافين إلى 23288 حالة. وأوضح وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض وستنقل إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد - 19 ) تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1126 حالة تعافي جديدة من كورونا في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.