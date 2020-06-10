شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات اللجوء إلى أوروبا تنخفض لأدنى مستوى منذ 10سنوات والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بيانات الاتحاد الأوروبي أن طلبات اللجوء لدول الاتحاد انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات في أبريل مع إغلاق الحدود لمنع تفشي فيروس كورونا مما عقد التحديات التي تواجه الفارين من الصراعات والاضطهاد.

وبلغ عدد طلبات اللجوء 8730 خلال أبريل بانخفاض 86 بالمئة عن 61421 في فبراير شباط وفقا لبيانات حصلت عليها رويترز من المكتب الأوروبي لدعم اللجوء.

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وأغلق الاتحاد الأوروبي حدوده الخارجية في مارس آذار وعلقت العديد من الدول الأعضاء تسجيل طلبات اللجوء.

وتظهر بيانات المكتب كذلك انخفاضا بنسبة 44 بالمئة في طلبات اللجوء في مارس عندما بدأت الدول في فرض إجراءات العزل العام بالمقارنة مع فبراير شباط.

وأضاف المكتب أن غالبية طلبات اللجوء في 2020 حتى أبريل نيسان جاءت من السوريين تلاهم الأفغان ثم الفنزويليون والكوبيون.