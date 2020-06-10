شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في سلطنة عمان ترتفع إلى 84 حالة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الاربعاء حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 84 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل 689 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18 ألفا و887 حالة.

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وقالت الوزارة إن الإصابات تشمل 334حالة لعمانيين، و355 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 177 مصابا تماثلوا للشفاء ، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ .4329

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.