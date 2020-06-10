مقاتلات أمريكية تعترض قاذفات روسية قرب ألاسكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترضت مقاتلات أمريكية، الأربعاء، طريق أربع قاذفات قنابل روسية فوق مياه محايدة قريبة من ألاسكا بالولايات المتحدة.

ووفق شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية فإن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز F-22، انطلقت لمرافقة قاذفات روسية حاملة للصواريخ من طراز "تو- 95 إم إس"، عند تنفيذها لتحليق دوري فوق المياه المحايدة.

ونقلت عن وزارة الدفاع الروسية أن تحليق القاذفات الأربعة كان ضمن الخطة وجرى فوق المياه الدولية لبحار تشوكشي وبيرينغ وأوخوتسكي، وكذلك الجزء الشمالي من المحيط الهادئ.

وأضافت: "أقلعت القاذفات الروسية، من مطارات عسكرية في منطقة تشوكوتكا ومقاطعة آمور. وفي بعض مراحل الرحلة، قامت مقاتلات أمريكية بمرافقة الطائرات الروسية".

وأشارت إلى أن تحليق القاذفات الروسية استمر 11 ساعة متواصلة.