شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تسجل 689 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 689 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا " كوفيد - 19"، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 18887 إضافة إلى 84 حالة وفاة و4329 حالة شفاء.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 2658 .

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