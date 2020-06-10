اخبار العالم

الأمم المتحدة تدعو إيران إلى الالتزام بتعهداتها تجاه وكالة الطاقة الذرية

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة تدعو إيران إلى الالتزام بتعهداتها تجاه وكالة الطاقة الذرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

الأمم المتحدة تدعو إيران إلى الالتزام بتعهداتها تجاه وكالة الطاقة الذرية

متابعات_ الخليج 365

دعت الأمم المتحدة إيران للالتزام بتعهداتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى مواقع عملهم.

Advertisements

 

جاء ذلك اليوم على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي الافتراضي اليومي, رداً على سؤال أحد الصحفيين حول التقارير التي تفيد بمنع إيران، لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى مواقع عملهم.

 

وأوضح دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيفي بالتزاماته المتعلقة بتقديم التقارير حول هذا الموضوع لمجلس الأمن الدولي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدعو إيران إلى الالتزام بتعهداتها تجاه وكالة الطاقة الذرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا