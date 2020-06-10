“معنى التأثير حقا”.. جمهور مجموعة “bts” يقلدها ويتبرع بـ”مليون دولار” لمناهضة العنصرية

بعد يوم واحد فقط من إعلان أشهر الفرق الغنائية في العالم، مجموعة “bts”، الكورية الجنوبية، التبرع بمليون دولار لمناهضة العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، سار جمهورها على النحو نفسه، وتمكن في ظرف وجير من التبرع بالمبلغ نفسه.

وتمكن محبو مجموعة البوب الكورية الجنوبية من جمع تبرعات، قدرها مليون دولار لصالح حركة “بلاك لايفز ماتر”، خلال 24 ساعة، وهو مبلغ يوازي تبرع فرقتهم المفضلة للجهة نفسها، أمس الاثنين.

وتوضح خطوة “جيش بي تي إس” كما يسمون أنفسهم، مدى تأثير المجموعة الغنائية في جمهورها، بشكل ملموس.

وقرر جمهور “bts”، من خلال بوابة مجموعة توحدهم، جمع مليون دولار من التبرعات، اقتداء بخطوة مجموعتهم المفضلة، المصنفة الأشهر في العالم، حاليا.

وكان العديد من النجوم العالمين قد أعلنوا، على هامش مقتل الأمريكي “جورج فلويد”، تبرعهم بمبالغ مهمة لمكافحة العنصرية، منهم نجم كرة السلة الأمريكي، مايكل جوردن، الذي تبرع بمبلغ ضخم بلغ 100مليون دولار.