احتجاج سائقي سيارات الأجرة: 3 أشهر من دون عمل ولانزال نؤدي مصاريف التأمين والضرائب- فيديو

نظم سائقو سيارات الأجرة الصنف الأول في بني ملال وقفة احتجاجية وطنية، بداية الأسبوع الجاري، احتجاجا على الأوضاع، التي يعيشها القطاع بتزامن مع جائحة كورونا.

وأوضح مسؤول نقابي في الاتحاد الديمقراطي للشغل، عبد الله دومالي، أن التنسيق النقابي راسل جميع المؤسسات الحكومية حول أوضاع السائق المهني، الذي تضرر بشكل كبير، بسبب جائحة كورونا.

وأضاف المتحدث ذاته أن التنسيق النقابي يطالب بإعفاء السائق من مصارف التأمين، والضرائب خصوصا أن القطاع متوقف عن العمل بشكل كلي لأزيد من 3 أشهر.