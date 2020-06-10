تحويل “مولاي عبد الله” إلى مستشفى جهوي لكورونا يحرم سكان سلا من باقي الخدمات الصحية

قررت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الرباط سلا، تحويل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد من مختلف العمالات والأقاليم إلى مستشفى مولاي عبد الله بسلا، الأمر الذي أثار استياءا في صفوف العاملين بهذا الأخير، مؤكدين أن هذا القرار تسبب في التأثير على استشفاء بقية المرضى.

وذكرت مصادر محلية لموقع “اليوم 24″، أن المستشفى يضم الآن أكثر عشرات الحالات، ليس بينهم إلا 3 ينتمون لمدينة سلا، فيما البقية تم تحويلهم من مناطق أخرى، من بينهم 14 حالة تنتمي لإقليم القنيطرة/سيدي قاسم، وآخرون من الرباط وتمارة وبقية الأقاليم.

من جهته أكد نجيب محمد، الطبيب المختص بجراحة العظام، أن تخصيص مستشفى مولاي عبد الله للمصابين بكورونا سيتسبب في حرمان مليون و300 ألف من سكان سلا من الخدمات الإستشفائية، خاصة المصابين بباقي الأمراض ما يعني تعطيل 256 سرير يضمها المستشفى، من أجل بضع حالات مصابة بكورونا.

وسجل الطبيب المختص عدم وجود أي مبرر موضوعي لتنقيل المصابين بكورونا من أقاليم أخرى إلى سلا، خصوصا وأن هذه الحالات لا تحتاج للإنعاش أو غيره، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يتم تعطيل مستشفى مولاي عبد الله، فإن باقي المستشفيات تعمل بشكل عادي بما في ذلك عمليات الجراحة.

وأكد المتحدث أنه قدم بشكل شخصي مقترحا بتهييئ المستشفى القديم لسلا وتخصيصه للحالات المصابة بكورونا، مع ترك المستشفى الجديد لتلقي باقي المرضى، لكن هذا المقترح تم تجاهله.