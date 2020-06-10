طقس الأربعاء.. سحب غير مستقرة مع زخات رعدية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى.

وستتكون سحب غير مستقرة ستعطي زخات رعدية محلية، خلال الزوال، بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، ومن المحتمل شرق المملكة.

وستهب الرياح من القطاع الشمالي ضعيفة إلى معتدلة بباقي المناطق الأخرى.

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وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 21 و27 درجة بأقصى الجنوب، وما بين 13 و20 درجة عموما بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و27 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 26 و33 درجة بالمنطقة الشرقية، وبشمال ووسط البلاد، وما بين 31 و36 درجة بالجنوب، والجنوب الشرقي للمملكة، وما بين 36 و38 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل.