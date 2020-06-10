النقب: اقتحام بير هداج واعتقال شابين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت الشرطة الإسرائيلية ووحدة (يوآف) التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" قرية بير هداج، اليوم الأربعاء. وجابت العشرات من مركبات الشرطة القرية وقامت بمصادرة قطعان من الأغنام التابعة للأهالي. وأكد رئيس اللجنة المحلية في قرية بير هداج، سليم الدنفيري، في حديثه لـ"عرب 48" أن الشرطة اعتقلت شابين من القرية. واستفزت السكان ومنعتهم من الخروج. تفاصيل بعد قليل...

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