الدولار يتراجع في ظل الترقّب لقرارات البنك المركزي الأميركي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تراجع الدولار مقابل معظم العملات، اليوم الأربعاء، في ظلّ التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يتخذ خطوات لكبح ارتفاع في عائدات السندات في الآونة الأخيرة ضمن قرار على صعيد السياسة النقدية يصدر في وقت لاحق.

وواصل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي موجة صعود في الآونة الأخيرة مقابل الدولار الأميركي في الوقت الذي واصل فيه المستثمرون ترحيبهم باستئناف الأنشطة الاقتصادية في كلا البلدين عقب رفع قيود فيروس كورونا.

والتركيز الرئيسي على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات الذي يُختتم في وقت لاحق يوم الأربعاء. وبينما من المستبعد وقوع تغييرات كبيرة، فإن ارتفاع العائدات في الآونة الأخيرة دفع الدولار للصعود بسبب تنامي مؤشرات على أن الاقتصاد الأميركي ينتعش ببطء من صدمة الأزمة الصحية، على الرغم من أن حدوث تعاف شامل ما زال أمرا بعيدًا.

ونزل الدولار إلى 107.54 ين، اليوم الأربعاء، عقب انخفاضه 0.6% في الجلسة السابقة. ومقابل الجنيه الاسترليني، تراجعت العملة الأميركية إلى 1.2 وهو أدنى مستوى منذ 12 آذار/ مارس الماضي. كما تراجع الدولار قليلًا إلى 0.94 فرنك سويسري، مقتربًا من أدنى مستوى منذ آذار/ مارس الماضي.

وارتفع اليورو 0.22% إلى 1.13 دولار. ومقابل الاسترليني، بلغت العملة الموحدة 88.99 بنس.

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وتواصل المخاوف بشأن إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلحاق الضرر باليورو والاسترليني.

وصعد الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.69 دولار أميركي، مقتربًا من أعلى مستوى في 11 شهرًا. كما صعد الدولار النيوزيلندي صوب أعلى مستوى منذ أواخر كانون الثاني/ يناير.

وارتفعت العملتان في دالة تصاعدية مقابل العملة الأميركية بسبب آمال بتعافي الاقتصاد، مما شجع بعض المستثمرين على جني الأرباح.

وفي آسيا أيضا، ارتفع اليوان الصيني لأعلى مستوى في شهر ونصف الشهر، إذ يتنافس المتعاملون على تكوين مراكز قبل اختتام اجتماع مجلس الاحتياطي.