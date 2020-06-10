شكرا لقرائتكم خبر عن مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث يدعو الكتاب والباحثين تقديم بحوثاتهم لجوائز المركز السنوية والان مع التفاصيل

الأربعاء 10 يونيو 2020 دعا مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث جميع الكتاب والباحثين، المشاركة وتقديم بحوثاتهم لجوائز المركز اللغوية والأدبية والفيلمية للعام 2020م.. بحسب المعايير التي حددها المركز في الإعلانات المرفقة بالخبر.

ويذكر بأن مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث يقدم جوائز سنوية للكتاب والباحثين عن أفضل فيلم وثائقي لأي موروث مهري، وأفضل بحث أدبي عن الشعر والأمثال والبلاغة المهرية، وأفضل بحث لغوي عن معاجم الموضوعات والنحو والصرف المهري والترجمة

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