اليمن..تشييع جثامين 9 شهداء من  منتسبي اللواء 81 مشاة

الأربعاء 10 يونيو 2020

شُيع في محافظة مأرب اليمنية ، جثامين تسعة شهداء من منتسبي اللواء 81 مشاة الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم الوطني.



وخلال التشييع ، نقل مستشار وزير الدفاع اللواء محمد الجرادي ،إلى أسر الشهداء تعازي القيادة السياسية والعسكرية..مشيرا إلى أن الشهداء كانوا مثالاً للشجاعة والبطولة والفداء وبذلوا أرواحهم دفاعا عن الجمهورية وتخليص كل شبر من الوطن من دنس مليشيات الاجرام الحوثية..مؤكدا بان تلك التضحيات سيسطرها التاريخ بأحرف من نور.

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من جانبه أشار نائب رئيس هيئة القوى البشرية بوزارة الدفاع اللواء الركن محمد الوضري، إلى أن أسر شهداء الواجب والجرحى ستحظى بالرعاية والاهتمام الكبيرين من قبل مؤسسة الوطن الدفاعية.

واكد قائد اللواء81 مشاة العميد الركن عبدالوهاب أسعد ،أن الأبطال الأشاوس طوال التحاقهم بالجيش لم يبخلوا يوما في الدفاع عن الدين والوطن, وظلوا حتى لحظة استشهادهم مثالا يحتذى به لكل زملاءهم في الواجب العسكري.

وجدد المشيعون العهد في مواصلة النضال والجهاد والكفاح حتى تحرير ما تبقى من تربة الوطن من قبضة المليشيا المتمردة المدعومة من إيران ودحرها إلى الأبد، واستعادة الدولة ومؤسساتها المختلفة..مؤكدين أن دماء شهداء الجيش الوطني لن تزيد المؤسسة العسكرية ومن خلفهما الشعب اليمني إلا ثباتاً وصموداً في المعركة، وصلابةً وتمسكاً بمواصلة النضال، وتقديم المزيد من التضحيات حتى استكمال تحرير كل شبر من الوطن، من المليشيا المتمردة