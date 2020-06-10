الرئيس هادي يعزي في وفاة المناضل أحمد علي السلامي

الأربعاء 10 يونيو 2020

بعث رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل أحمد علي السلامي، عضو مجلس الشورى، بعد حياة حافة بالعطاء الوطني.

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وأشاد الرئيس في برقية العزاء، بمواقف وإسهامات الفقيد خلال فترة الكفاح الوطني وعمله السياسي والتنظيمي المتميز.. مشيراً إلى أن الفقيد له سجل مشرف في خدمة الوطن في كافة المواقع والمناصب التي تولاها وبينها وزارة الكهرباء والمياه، وعضويته في مجلس النواب وغيرها.

وعبر الرئيس عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل لأسرة الفقيد وقيادة وقواعد الحزب الاشتراكي اليمني.. مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وكل محبيه ورفاقه الصبر والسلوان.