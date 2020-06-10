شكرا لقرائتكم خبر عن بلوحات فنية رسامون يمنيون يتضامنون مع الأمريكي من أصل أفريقي فلويد والان مع التفاصيل

الأربعاء 10 يونيو 2020 تضامن جروب "Free wall" والذي يحوي مجموعة كبيرة من الرسامين، مع الجريمة العنصرية التي راح ضحيتها الأمريكي الإفريقي جورج فلويد، بلوحات فنية متعددة نشروها كتفاعل منهم على هذه القضية التي هزت أرض أمريكا والعالم أكمل.

الرسامين وتابع نشرها منذ انطلاقها منذ أيام، وقام بجمع جميع اللوحات الفنية التي نُشرت في Free waal. Advertisements وجاء ذلك بالتزامن مع امتداد الاحتجاجات الأمريكية المناهضة للعنصرية لعددٍ من الدول المجاورة، فقد تجمع آلاف الأشخاص في لندن للتضامن مع مناهضي العنصرية في أمريكا، وإعلان رفضهم للجريمة العنصرية التي ارتكبت بحق جورج فلويد.

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