شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 216 وفاة و8,4 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 10 يونيو 2020 أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء عن تسجيل 216 حالة وفاة و8404 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك الحصيلة 6358 وفاة و493657 إصابة.

فيما سجلت موسكو أقل من 1200 إصابة.

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