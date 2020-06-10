أمريكا تعتزم استئناف العمل في قنصليتها بووهان الصينية

الأربعاء 10 يونيو 2020

أعلنت السفارة الأمريكية في الصين، الأربعاء، أنها ستستأنف قريبا العمل في قنصليتها بمدينة ووهان التي بدأ منها تفشي فيروس كورونا أواخر العام الماضي.



وقال فرانك ويتيكر، مسؤول الشؤون العامة بالسفارة، في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز، إن السفير الأمريكي لدى الصين تيري برانستاد "يعتزم استئناف العمليات في ووهان في المستقبل القريب" دون أن يحدد موعدا لذلك.

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وسحبت وزارة الخارجية الأمريكية موظفي القنصلية وعائلاتهم في أواخر يناير/ كانون الثاني بعد أن أغلقت الحكومة الصينية المدينة للحد من انتشار الفيروس.

وشهدت ووهان، التي تقع في وسط الصين ويبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة، غالبية حالات الوفاة بكورونا في البلاد، على الرغم من أن الوباء انحسر هناك وفي أجزاء أخرى من الصين منذ ذلك الحين.

وانتشر فيروس كورونا من مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي قبل أن يجتاح العالم في موجة عدتها منظمة الصحة جائحة عالمية.

وبين الحين والآخر، تتبادل القوتان العظميان الاتهامات حول مسؤولية انتشار الفيروس لدرجة وصلت لحد تراشق التصريحات بين مسؤولين كبار في الدولتين.