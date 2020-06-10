شكرا لقرائتكم خبر عن صحة ساحل حضرموت" توجه بإعادة افتتاح العيادات العامة في المستشفيات الحكومية والخاصة والان مع التفاصيل

الأربعاء 10 يونيو 2020 وجه مكتب الصحة والسكان، الاثنين، المستشفيات الحكومية والخاصة بإعادة افتتاح العيادات العامة بعد إغلاقها بسبب وباء كورونا.

Advertisements وبحسب رسالة موجهة من مدير مكتب الصحة بساحل حضرموت الدكتور عبدالله كعيتي لإدارة المستشفيات الحكومية والخاصة، تضمن التوجيه فتح عيادات "الجراحة العامة، الباطني، النساء والولادة، والأطفال". وشدد التوجيه على اتخاذ الإجراءات الاحترازية في العيادات كالتباعد الاجتماعي وتقليل الازدحام من خلال استقبال 10 ـ 15 مرض فقط يوميا.

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