شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل قرابة 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 9985 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و279 حالة وفاة. وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 276.583 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 7745 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 135.206 حالات.

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