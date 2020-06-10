شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل قرابة 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 276.583 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 7745 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 135.206 حالات.
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