شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات أمريكية تعترض 4 قاذفات قنابل روسية قرب ألاسكا والان نبدء بالتفاصيل

نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء عن وزارة الدفاع القول إن مقاتلات أمريكية اعترضت طريق أربع قاذفات قنابل روسية يمكنها حمل رؤوس نووية ورافقتها خلال رحلة روتينية فوق مياه محايدة قريبة من ألاسكا بالولايات المتحدة. وقالت روسيا إن رحلة القاذفات، وهي من طراز توبوليف تو-95إم.إس، التي استغرقت 11 ساعة امتثلت للقانون الدولي وإن مقاتلات إف-22 رابتور التكتيكية الأمريكية رافقتها خلال بعض مراحل الرحلة.

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