شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. إندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة إن السلطات سجلت 36 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1959.
وأضاف أن 12129 شخصا تعافوا من المرض. وتظهر بيانات الفريق المكلف بمواجهة انتشار مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس أن ما لا يقل عن 287470 شخصا في إندونيسيا خضعوا لفحوص الكشف عن الفيروس.
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