شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 8404 إصابة بكورونا والإجمالي يقترب من النصف مليون والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا اليوم الأربعاء تسجيل 8404 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، مما رفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 493.657 . وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا إن 216 شخصا توفوا بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6358.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل 8404 إصابة بكورونا والإجمالي يقترب من النصف مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.